Projection du film "Le secret de Zia Maria" à Marseille et Montpellier





Le film "Le secret de Zia Maria" de Isabelle Balducchi sera projeté le jeudi 19 septembre à 19 h à la Maison de la Corse à Marseille, ainsi que le dimanche 29 septembre au Centre Culturel Juif Simone Veil à Montpellier. Ces projections, organisées en partenariat avec les Centres Culturels Juifs de Marseille et Montpellier, la Maison de la Corse de Marseille et l'Amicale des Corses de Montpellier, visent à célébrer la fraternité historique entre les Juifs et les Corses.