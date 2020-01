Projection à Lama : Sacco e Vanzetti

Matière à controverse à sa sortie, Sacco e Vanzetti, dans la lignée du film Z de Costa Gavras, fait partie de ces films cultes qui ont marqué l’arrivée au cinéma d’un courant devenu emblématique des années 70 : le réalisme politique. Une œuvre puissante et galvanisante qui suit avec minutie le déroulement de l’affaire, indigne sans pour autant forcer le trait et interroge en profondeur les rapports étroits entre justice et pouvoir dans une Amérique socialement minée et ultra-sécuritaire en proie à la xénophobie et gouvernée par la peur.

L’histoire : « En 1920, à la suite du braquage d'une usine de chaussures, deux anarchistes d'origine italienne sont interpellés en possession d'une arme. »

A noter que le film a été présenté en mai 1971 au Festival de Cannes. Il sera diffusé ce dimanche 26 janvier à la Casa di Lama, une séance hivernale organisée par le Festival du Film de Lama qui a choisi cette année de revisiter les grands classiques du cinéma italien.



Sacco e Vanzetti – Drame historique italien de Giuliano Montaldo avec Gian Maria Volonte et Riccardo Cucciolla – 2h

Laurent Hérin