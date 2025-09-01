Programme des animations du réseau des médiathèques d'Ajaccio du mercredi 3 au samedi 6 septembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- durant tout le mois de septembre, exposition "James Corsica Boswell" - Tout public

- mercredi 3 septembre à 9h30 : "Le temps des bébés" (6 mois/3 ans +)

- jeudi 4 septembre à 13h30 : "Club de lecture" (Tout public)

- vendredi 5 septembre à 16h : séminaire atelier d'écriture avec Yassi Nasseri (Tout public)

- samedi 6 septembre à 10h : séminaire atelier d'écriture avec Yassi Nasseri (Tout public)

- samedi 6 septembre à 10h30 : atelier créatif "Coloriage magique Surprise " (5 ans +)

- samedi 6 septembre à 14h : Club de jeux (7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de septembre "Lire un livre avec un nombre ou un chiffre dans le titre" (Public adulte)

- Durant tout le mois de septembre : "Les cinés de la rentrée, réserve ta séance" sous réserve de disponibilité de la salle (Tout public)

- samedi 6 septembre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)

- samedi 6 septembre à 14h : atelier créatif "Fabrique ton horloge pour la rentrée" (6 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- jeudi 4 septembre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 5 septembre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)

- samedi 6 septembre à 13h : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81