Programme des animations du réseau des médiathèques d'Ajaccio du mercredi 3 au samedi 6 septembre
01/09/2025
MEDIATHEQUE DES CANNES
- durant tout le mois de septembre, exposition "James Corsica Boswell" - Tout public
- mercredi 3 septembre à 9h30 : "Le temps des bébés" (6 mois/3 ans +)
- jeudi 4 septembre à 13h30 : "Club de lecture" (Tout public)
- vendredi 5 septembre à 16h : séminaire atelier d'écriture avec Yassi Nasseri (Tout public)
- samedi 6 septembre à 10h : séminaire atelier d'écriture avec Yassi Nasseri (Tout public)
- samedi 6 septembre à 10h30 : atelier créatif "Coloriage magique Surprise " (5 ans +)
- samedi 6 septembre à 14h : Club de jeux (7 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR
- Défi lecture du mois de septembre "Lire un livre avec un nombre ou un chiffre dans le titre" (Public adulte)
- Durant tout le mois de septembre : "Les cinés de la rentrée, réserve ta séance" sous réserve de disponibilité de la salle (Tout public)
- samedi 6 septembre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)
- samedi 6 septembre à 14h : atelier créatif "Fabrique ton horloge pour la rentrée" (6 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40
MEDIATHEQUE SAINT JEAN
- jeudi 4 septembre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)
- vendredi 5 septembre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)
- samedi 6 septembre à 13h : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)
Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81