Programme de médiathèques d'Ajaccio pour la semaine du 3 au 8 février

Médiathèque des Jardins de l'Empereur (Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40)

- mercredi 5 février à 10h - Atelier "Bébés lecteurs" - 18 mois/2 ans

- mercredi 5 février à 10h30 - Atelier "Bébés lecteurs" - 3/4 ans

- jeudi 6 février à 16h - Atelier d'écriture adultes

- samedi 8 février à 15h - Cultur'Ados

- samedi 8 février à 17h - Club de lecture



Médiathèque Saint Jean (Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81)

- mardi 4 février à 14h - Jeux et animations en langue corse

- mercredi 5 février à 14h - Ciné-Club jeune public





Médiathèque Sampiero (Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50)

- Tout au long du mois - Exposition Vintage "Le journal de Mickey, 1934"

- mercredi 5 février à 15h - Lecture à haute voix - A partir de 3 ans

- mercredi 5 février à 16h - Ciné-goûter - 2/6 ans

- jeudi 6 février à 18h - Book Club



Médiathèque des Cannes (Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30)

- samedi 1er février à 10h30 - Atelier "Eveil musical-Atelier percussions" - A partir de 3 ans

- mercredi 5 février à 11h - Heure du conte

- jeudi 6 février à 14h - Club de lecture