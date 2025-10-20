Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mardi 21 au samedi 25 octobre

MEDIATHEQUE DES CANNES



- mardi 21 octobre à 10h30 : atelier créatif "Peins avec tes doigts des feuilles multicolores sur ton arbre d'automne" (5 ans +)



- mercredi 22 octobre à 14h : atelier BD avec l'auteur Sorlin (8 ans +)



- jeudi 23 octobre à 14h : atelier créatif "Décorons notre bloc-note selon nos envies" (8 ans +)



- vendredi 24 octobre à 10h30 : atelier créatif "Citrouille surprise" (5 ans +



- samedi 25 octobre à 14h : atelier créatif "Bouquet en papier de soie" (8 ans +)



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30







MEDIATHEQUE DES CANNES "ATELIERS NUMERIQUES"



- mardi 21 octobre : "Cannes net et précis" (Tout public)



- mercredi 22 octobre à 10h30 : "Intelligence artificielle" (A partir de 13 ans et intergénérationnel)



- samedi 25 octobre à 10h : "Ciné Geek" (15 ans +)



- à la demande : "B.A BA informatique" (Tout public)



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30







MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR



- Défi lecture du mois d'octobre "Lire un livre des éditions du Seuil" (Public adulte)



- Durant tout le mois d'octobre : Ciné-Club "Réserve ta séance"



- vendredi 24 octobre à 17h30 : "Book-Club jeunesse" (8/12 ans)



- samedi 25 octobre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)



- samedi 25 octobre à 16h : Le rendez-vous littéraire du mois "Roger Nimier, le hussard des lettres" animé par Raphael Lahlou (Public ado/adulte)



- samedi 25 octobre à 17h30 : "Club de lecture Adultes"



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40







MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA



- mercredi 22 octobre à 10h30 : "Face morphing : changez l'apparence de votre visage" (8 ans +)



- jeudi 23 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "Visite de la maison d'Anne Frank" (Tout public)



- vendredi 24 octobre à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)



- samedi 25 octobre à 10h30 : "Présentation et utilisation d'un VPN" (Public adulte)



- samedi 25 octobre à 13h30 : "Jeux en réseau : Roblox" (8 ans +)



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40







MEDIATHEQUE SAINT JEAN



- mardi 21 octobre à 13h30 : atelier contes avec Leila, pêcheuse d'histoires (5 ans +)



- jeudi 23 octobre à 10h30 : atelier créatif "Décoration de cartes d'Halloween" (6 ans +)



- jeudi 23 octobre à 14h : atelier créatif "Décoration de citrouilles en bois" (10 ans +)



- jeudi 23 octobre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)



- vendredi 24 octobre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)



- vendredi 24 octobre à 20h45 : "Ciné-Club spécial Georges Roy Hill" (Public adulte)



- samedi 25 octobre à 10h : "Disney Club" (Famille)



- samedi 25 octobre à 13h30 : atelier "Ghjochi nustrale : initiation à A Scopa" (Public ado/adulte)



Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81







MEDIATHEQUE DES 3 MARIE



- vendredi 24 octobre à 17h : session Lego et Gaming animée par Didier (Public adulte)



- samedi 25 octobre à 14h : session Lego et Gaming animée par Didier (8 ans +)



Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50





