Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mardi 14 au samedi 18 octobre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mardi 14 octobre à 14h : Table ronde GEM U Scontru "Parcours de vie et santé mentale" (Tout public)

- mercredi 15 octobre à 9h30 : "Le temps des bébés" (3 mois / 3 ans)

- mercredi 15 octobre à 14h : atelier collage "Bertille la chenille" (5 ans +)

- samedi 18 octobre à 10h30 : atelier créatif "Viens créer une carte avec un renard en relief" (8 ans +)

- samedi 18 octobre à 14h : Ciné-Club "Comédie animale en famille" (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois d'octobre "Lire un livre des éditions du Seuil" (Public adulte)

- Durant tout le mois d'octobre : Ciné-Club "Réserve ta séance"

- samedi 18 octobre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)

- samedi 18 octobre à 10h30 : activités ludoéducatives parents/enfants (3/6 ans)

- samedi 18 octobre à 14h : atelier théâtre jeunesse (8/15 ans)

- samedi 18 octobre à 16h : rencontre-dédicace avec l'auteur Joris Giovannetti autour de son premier roman "Ceux que la nuit choisit" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 15 octobre à 10h30 : "Face morphing : changez l'apparence de votre visage" (8 ans +)

- jeudi 16 octobre à 13h30 : Réalité virtuelle "Visite de la maison d'Anne Frank" (Tout public)

- vendredi 17 octobre à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 18 octobre à 10h30 : "Présentation et utilisation d'un VPN" (Public adulte)

- samedi 18 octobre à 13h30 : "Jeux en réseau : Roblox" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 15 octobre à 10h30 : atelier multi-activités lecture et jeux (3/6 ans)

- mercredi 15 octobre à 14h : atelier créatif (10 ans +)

- jeudi 16 octobre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 17 octobre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)

- samedi 18 octobre à 10h : atelier "Jeu de cartes Pokemon" (8 ans +)

- samedi 18 octobre à 13h : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE "ATELIERS NUMERIQUES"

- mercredi 15 octobre à 14h : jeux mobile Pokémon Pocket, brawl Star, clash royal - 12 ans +

- vendredi 17 octobre à 15h : venez découvrir ou redécouvrir l'expérience du jeu de l'année Expédition 33 (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50

