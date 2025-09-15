Programme d'animations du réseau des médiathèques d’Ajaccio du mercredi 17 au samedi 20 septembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- durant tout le mois de septembre, exposition "James Corsica Boswell" (Tout public)

- mercredi 17 septembre à 10h30 : atelier "Fabrication de monnaie paoline" (5 ans +)

- mercredi 17 septembre à 14h : atelier "Viens flocker ta tasse à l'effigie de Pascal Paoli" (10 ans +)

- samedi 20 septembre à 10h30 : conférence "Les collections du Musée Pascal Paoli" proposé par Isabelle Latour, Directrice du Musée Pascal Paoli de Morosaglia (Tout public)

- samedi 20 septembre à 14h : "Réécris le codice Paoline" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de septembre "Lire un livre avec un nombre ou un chiffre dans le titre" (Public adulte)

- Durant tout le mois de septembre : "Les cinés de la rentrée, réserve ta séance" sous réserve de disponibilité de la salle (Tout public)

- samedi 20 septembre à 10h : atelier "Initiation au tricot et au crochet" (Public ado/adulte)

- samedi 20 septembre à 14h : atelier théâtre jeunesse (8 ans +)

- samedi 20 septembre à 16h : rencontre dédicace avec Pierre Chiarelli autour de son premier roman "Amadeo" (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 17 septembre à 10h30 : jeux éducatifs "Cyber-explorateurs" (6/8 ans +)

- jeudi 18 septembre à 13h30 : Android "Initiation tablettes/smartphones" (Public adulte)

- vendredi 19 septembre à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 20 septembre à 10h30 : Info graphisme "Création de photos originales sur GIMP et l'IA" (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- jeudi 18 septembre à 19h : atelier "Nuit Magic : jeudi perfectionnement" (16 ans +)

- vendredi 19 septembre à 14h : "Friday movies" (Public adulte)

- vendredi 19 septembre à 20h45 : "Ciné-Club : cycle Robert Mitchum" (Public adulte)

- samedi 20 septembre à 13h : atelier "Jeu de cartes Magic" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 17 septembre à 15h : "Les ateliers créatifs de la rentrée" animés par Aurélie (3/10 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50