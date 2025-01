Prix des lecteurs de Corse : Sorj Chalandon et Jean-Michel Neri récompensés

Lors d’une cérémonie organisée au Palazzu di a Cullettività di Corsica à Aiacciu, la Collectivité de Corse a décerné le Prix des lecteurs de Corse 2024. Sorj Chalandon a été récompensé pour son roman L’enragé (Grasset) en langue française, tandis que Jean-Michel Neri a reçu le prix en langue corse pour son recueil de nouvelles Mangeurs de Monde(Omara).



Le prix a été remis par Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente de l’Assemblée de Corse, et Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de la culture. La cérémonie s’est tenue en présence des élus et des représentants des bibliothèques et médiathèques partenaires.



Inspiré d’un fait historique, L’enragé de Sorj Chalandon retrace le parcours d’un enfant enfermé dans une colonie pénitentiaire en 1932, soumis aux violences de l’institution. Jean-Michel Neri, avec Mangeurs de Monde, propose un recueil bilingue explorant la confrontation entre civilisations à travers l’histoire.