Présidentielle : La ligue des droits de l’Homme appelle à voter "en protégeant les valeurs qui fondent la démocratie"

Le communiqué :

Une simple interpellation de Marine Le Pen sur un marché par une dame portant un foulard aura permis de retirer le voile derrière lequel le Rassemblement national a tenté de se dissimuler depuis plusieurs années. Ce parti est bien d’extrême-droite. Sa vision de la société repose sur l’institutionnalisation de la discrimination au plus haut niveau de la loi, la Constitution. Tel est le sens premier de la préférence nationale qui sous couvert de répondre aux inégalités sociales reprend la rengaine, de tout temps chère à l’extrême-droite, de la recherche du bouc-émissaire. Les musulmans sont ciblés. Mais au-delà, c’est notre capacité à faire peuple autour des valeurs qui fondent la démocratie, l’égalité et la fraternité, qui est visée.



Le RN veut inscrire la société française et par voie de conséquence, la société corse dans une trajectoire du pire. L’histoire nous enseigne que la stratégie du bouc-émissaire est la porte ouverte à d’autres mises au ban de la société et à une société policière où toutes celles et tous ceux qui s’opposent par leurs modes de vie, leurs opinions, leurs mœurs, leurs différences, sont vite mis au pas. Qu’en sera-t-il alors de la liberté d’opinion et d’expression ? Le projet de société du RN est fondamentalement un régime autoritaire et liberticide.



Nous n’ignorons pas que les cinq dernières années ont été marquées par des régressions sociale et démocratique qui n’ont pas réduit l’influence de l’extrême-droite mais l’ont amplifiée. Nous n’ignorons pas que ce jeu de concurrence avec le RN-FN engagé depuis plusieurs présidences successives fait douter de la démocratie. Mais la régression démocratique ne peut être confondue avec le régime antidémocratique que veut instaurer le RN. La ligue des droits de l’Homme appelle chacune et chacun à voter. Elle leur demande d’agir en protégeant les valeurs qui fondent la démocratie.