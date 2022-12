Porto-Vecchio : un blindtest gratuit pour les jeunes de 16 à 29 ans

La Mission Locale Sud Corse organise une soirée BLINDTEST, à destination des jeunes de 16 à 29 ans, vendredi 16 décembre 2022 à 20h, au restaurant Le Parvis.



Le repérage et la remobilisation des jeunes de 16 à 29 ans est un enjeu majeur depuis 2019. Il s'agit plus précisément de jeunes non-scolarisés, éloignés de la formation professionnelle, qui sont donc en situation de demandeur d'emploi, et qui passent parfois sous les radars des institutions publiques. Ainsi, les services de l’état (DREETS) ont ouvert un appel à projets dans le cadre du Plan d’Investissement dans les compétences, pour apporter des solutions territorialisées.

C’est dans ce cadre que la Mission Locale Sud Corse programme des animations et évènements autour de thématiques attractives tels que le sport et les loisirs, avec pour objectif de sortir de l'image institutionnelle qui est la sienne et donner aux jeunes l'envie de pousser les portes de ses antennes pour engager un accompagnement et accéder à l'autonomie. Les jeunes seront accueillis à partir de 20h par un Conseiller en insertion sociale et professionnelle de la Mission Locale et un éducateur de rue de la FALEP 2A. Ils seront ensuite installés par équipe.



Le but du BLINDTEST est de deviner, le titre ou l'origine de la chanson qui est diffusée. Chaque table sera équipée d'un buzzer : la première équipe à appuyer sur le buzzer pourra donner sa réponse et remporter un point. Les équipes gagnantes remporteront de nombreux cadeaux !



La soirée est réservée aux jeunes âgés de 16 à 29 ans et l'entrée est gratuite. Des tapas seront également offerts tout au long de la soirée !