Porto-Vecchio : l'agenda culturel du mois

La nuit de la lecture



Vendredi 17 janvier 2020 à 19h



à la bibliothèque municipale



Laure Benedetti contera plusieurs parties du livre d'Isabelle Carré. Des petites mises en scène accompagnées de musique.



Entrée libre











Goûter conté



Mercredi 22 janvier 2020 15h



à la bibliothèque municipale



Des contes et légendes en thème avec l'épiphanie seront racontés aux enfants de la commune. Moment de convivialité à partager suivi d'un goûter autour de bonnes galettes.



Entrée libre







Représentation théâtrale : Main dans la main



Vendredi 24 janvier à 21h



au centre culturel



À travers 7 souvenirs de la vie de couple, Paul et Manu vous feront revivre leur histoire d’amour. 7 souvenirs durant lesquels les deux hommes se sont pris par la main – la position sexuelle la plus subversive pour un couple gay. Une version insulaire et urbaine de « Brokeback Mountain » à ne pas rater.



Une pièce écrite et mise en scène par Alexandre Oppecini, avec Nathanaël Maïni et Fabien Ara.



Tarifs :



Tarif plein : 20 €



Tarif réduit : 15 €



Tarif mediation : 5 €



Billetterie en ligne : https://www.corsebillet.co/Main-dans-la-Main%C2%A0_a1175.html















Vidéotransmission : Giselle en direct du Bolchoï



Dimanche 26 janvier 2020 à 16h



au centre culturel



Dans cette nouvelle production, le chorégraphe phare Alexeï Ratmansky donne une perspective inédite à l’une des plus anciennes et des plus grandes oeuvres du répertoire classique, en offrant au public l’occasion de découvrir à nouveau ce ballet emblématique qui aborde les thèmes romantiques universels.



Tarifs :



Tarif plein : 20 €



Tarif réduit : 15 €



Tarif médiation : 5 €



Billetterie en ligne : https://www.corsebillet.co/VIDEOTRANSMISSION-GISELE_a1176.html