EN IMAGES - Portivechju : une très belle journée pour le Carruleddu Championship

La journée avait débuté par l'accueil des concurrents et la mise en place des essais libres. Une première partie du Carruleddu déjà suivie par un public très nombreux réparti sur ce parcours s'élançant de la Place de la République, Cours Napoléon pour s'achever 900 mètres plus loin et quelques virages plus bas sur le quai Pasquale Paoli. Une sorte de raccourci de l'histoire version Carruleddu





Après la pause méridienne sur fond musical, les choses sérieuses reprenaient en début d'après-midi avec la bénédiction de l'épreuve par l'abbé Don Thibault en présence du maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini et de celui de Bunifazziu Jean-Charles Orsucci.

Cette bénédiction acquise les 23 Carruleddi, une fréquentation égale à celle de l'année passée, venus des quatre coins de la Corse pouvaient s'élancer devant une très nombreuse assistance. Une descente à Tavuletta pà a lingua corsa avec une dose énorme de dérision comme les Baroni savent la distiller. Une saveur particulière servie par cette équipe de bénévoles mélangeant les générations avec ce souci permanent de faire vivre la tradition in Portivechju.





Dans ce beau moment de partage entre les générations où un papa vit cette descente avec sa fille, on retiendra pour la postérité de la grande histoire du Carruleddu que le Team Mario a été le plus véloce et a devancé, U Bobsleighju et la Batmobile.





Les féminines étaient aussi à l'honneur avec la victoire de la Squadra Martin sur Miss Pipelette et babbu et Furia :U scontru tra Barbie è Furiosa.

Mais l'essentiel n'est sans doute pas là. Ce Carruledu 2024 à l'instar des précédentes éditions est un fabuleux moment de partage. Un intense moment populaire servi par de nombreuses animations tout au long de la journée.

Et dire qu'il faudra attendre un an pour la prochaine édition