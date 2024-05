Football Grand Sud - Le Sud FC a fêté son titre

Toutes les équipes du secteur Grand Sud étaient en lice ce dimanche à différents niveaux.

En Régional 1, dans une fin de saison marquée par la suspicion, le leader Sudiste recevait la réserve de Borgo à Sainte-Lucie, alors que dans le même temps, la SVARR affrontait la Casinca au stade Jacky-Santucci.

Du côté du championnat de Régional 2, l'ASPV, dauphin du GFCA, était l'hôte de la Pieve di Lota, alors que quelques kilomètres plus loin le leader Gazier affrontait la JS Bonifacio à Tassistro. Un ensemble des Falaises qui a le vent en poupe en ce mois de mai.

Enfin, en Régional 4, le FC Sotta se déplaçait sur le terrain de Ponte-Leccia.







Le Sud FC a pu faire la fête, pour son titre et l'accession en N3, au coup de sifflet final après la victoire sur le petit score de 1 à 0 acquise en toute fin de rencontre grâce à un but d'Ousfane. Les Sudistes pour la première fois de leur histoire accèdent à un championnat hexagonal.

A Propriano, toujours en R1, la SVARR et la Casinca se sont séparées sur un score nul de 2 à 2.





La rencontre de R2 entre Bonifacio et le GFCA n'a pas connu de vainqueur, samedi soir, les deux équipes s'étant séparées sur le score de 2 à 2 , le Bonifacien Tafani et l'Ajaccien Pomponi étant les auteurs, chacun, de deux buts. Pour sa part, l'ASPV a disposé de la Pieve di Lota 3 à 0 et récupère sa place de Dauphin derrière le leader gazier.

De son côté le FC Sotta, en Régional 4, s'est incliné à Ponte-Leccia 3 à 0