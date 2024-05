Agora de la santé pour promouvoir le « bien manger » et le « bien bouger » en Corse

Marie-Hélène Lecenne explique qu’à travers l’Agora, l’ARS et ses partenaires ont « souhaité mettre toutes les initiatives du territoire en évidence, qui sont nombreuses ». À travers cette initiative, il est question de montrer au peuple corse, que des structures existent pour les accompagner dans leur changement d’alimentation – prescrite ou non par un médecin -, ou leur volonté de pratiquer une activité physique. « Lorsqu’on touche au comportement des gens, on a besoin d‘appui, d’être accompagné, puisque ce n’est pas évident » convient-elle.

De plus, la Corse fait face à un vieillissement de la population. Ainsi, « le choix a été fait avec l’État et la Collectivité de Corse, de maintenir à domicile le plus de personnes âgées possible » , rappelle-t-elle, « Mais cela suppose d’agir auprès d’eux en termes de prévention. Plus les personnes âgées vont avoir une alimentation équilibrée, et une activité physique régulière, mieux elles se sentiront, plus tard arrivera la dépendance ».