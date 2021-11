Porto-Vecchio : Une journée de prévention aux risques routiers

La route et ses dangers, tel sera le thème de la journée de prévention, avec la mise en place d'ateliers de sensibilisation, qui se déroulera demain de 10 heures à 17 heures dans la galerie de Géant à Porto-Vecchio. Portée par la fondation de la route , cette action soutenue par la Préfecture de la Corse, la MGEN , à Cità di Portivechju, mais aussi l'association Sport et Culture en Méditerranée et le Géant de la Cité du Sel sera l'occasion de délivrer un message important.

Une journée où il s'agira de permettre au plus grand nombre que nous sommes, tous, des acteurs de notre propre sécurité mais, également, de celle des autres usagers de la route quand nous sommes au volant mais aussi sur deux roues. Une journée de réflexion et de sensibilisation.