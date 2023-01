Porto-Vecchio : Un tournoi de sixte pour le 40e anniversaire de la disparition de Claude Papi

Ce mois de janvier 2023, et plus précisément le samedi 28, marquera le quarantième anniversaire de la disparition de Claude Papi. Divers événements vont se dérouler à cette date à l’échelle insulaire et à Porto-Vecchio, l’association Claude Papi, a Cità di Portivechju et l’ASPV Football vont organiser un tournoi de sixte. Celui-ci se déroulera, donc, le samedi 28 janvier au stade Claude Papi à partir de 12 heures.



Pour de plus amples informations ou bien pour procéder à l’inscription à cette manifestation placée sous le signe de la convivialité et du souvenir il convient de prendre contact Par mail : herve.mela@portivechju.corsica



Ou bien par téléphone : 06 14 86 77 68 L



e montant des engagements est fixé à 100 euros Le nombre de joueurs pour chaque équipe allant de 8 à 10. La date limite des engagements est fixée au vendredi 27 janvier à 17 heures