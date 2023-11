Porto-Vecchio : Un atelier parents-enseignants pour échanger autour de la réussite scolaire de vos enfants

L'association Soutien Parents Enfants Educateurs invite à "Paroles de Parents" au spaziu cowork in Portivechju, près du lycée. Le thème : "Comment mettre toutes les chances de réussite du côté de mon enfant ?" Parents, enseignants, et enfants échangent autour d'un café, partageant difficultés, idées, et suggestions. Animé par une psychologue, l'atelier se tiendra le mardi 28 novembre à 15 h. Venez nombreux partager vos expériences et exprimer vos attentes