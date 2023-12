Porto-Vecchio : Jean-Louis Pieraggi en dédicace au Verbe du Soleil

Les arbres font partie du quotidien de l’humanité depuis la nuit des temps. Ce patrimoine vivant est aujourd’hui directement menacé par le changement climatique mais aussi et surtout par l’activité humaine. Au niveau insulaire cela se vérifie également. Jean-Louis Pieraggi, agent de l’Office de l’Environnement de la Corse, a tenu à leur rendre hommage avec son livre « L’île aux arbres » coédité par les éditions Albiana et l’Office de l’Environnement de la Corse. Un livre de 160 pages servi par les magnifiques photos du Bonifacien Eric Volto pourtant plus habitué au milieu aquatique. Un ouvrage aux multiples approches, bien entendu scientifique, mais aussi pédagogique et poétique, tant ces arbres remarquables au nombre d’une trentaine dans ce livre ont participé au travers des temps, à la vie des hommes en nourrissant parfois bien des légendes comme le Mal’Cunciliu de Castagniccia.

En cette période de Noël, Jean-Louis Pieraggi a fait escale vendredi dernier à la librairie le Verbe du Soleil à Porto-Vecchio pour une séance de dédicaces qui a connu un évident succès.