Dans le cadre de l’axe Tourism’Lab du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) UNITI porté par l’Università di Corsica, et en partenariat avec la ville de Portivechju, le RIMeLab (Représenter les Identités Méditerranéennes à travers les Arts) du laboratoire LISA organise un café-citoyen à Portivechju samedi 21 octobre, 10h30 à l’Animu, la médiathèque de Portivechju. (accueil à partir de 10h00)







Sur le thème « La Fabrique des représentations : jeux et enjeux des arts et de la mise en tourisme », chercheurs, artistes, historiens, membres d’associations culturelles, acteurs du tourisme et citoyens débattront publiquement autour de diverses problématiques telles que les représentations du tourisme, l’image de marque fabriquée par le tourisme et son évolution dans le temps et dans l’espace, la vision et l’exploitation, en quelque sorte, de l’image de Portivechju et bien d’autres questions, toujours en lien avec le territoire.

Le café-citoyen sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux de la ville.