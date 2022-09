Portivechju : la programmation culturelle et événementielle de l'automne

Dimanche 2 octobre ///////////////////////



“La cloche du bonheur” Contes avec harpe – Cie Hélios Perdita



A 16h, l’Animu



Prenez une harpe celtique, ajoutez-y des princesses, des plumes, une clochette, un ogre et des cailloux, Mélangez le tout, vous obtiendrez un délicieux spectacle musical pour petites et grandes oreilles…. Avec Elise Lancerotto, harpiste, Valérie Furiosi, comédienne.



Public familial, entrée libre.





Dimanche 2 octobre au Samedi 8 octobre ///////////////////////



Tour de Corse Historique



Terre-plein du port (événement ville partenaire)





Mardi 4 octobre ///////////////////////



Vernissage de l’exposition Peinado/Volonter- FRAC Corsica



18h



Peinado et Jean Philippe Volonter envahissent l’Animu de leurs grandes oeuvres. Une bulle réfléchissante qui respire d’un côté, des tableaux géants et des sculpture de l’autre. A découvrir jusqu’au 6 novembre.





Mercredi 5 octobre ///////////////////////



De 9h30 à 17h, Ghjurnata Ingrandà bè - journée de la parentalité



La PMI de Corse, la ville de Portivechju et leurs partenaires, vous proposent une journée autour de la parentalité et des jeunes enfants. Ateliers, conférences, lecture de contes et projections seront au programme.



Entrée libre, tout public





Jeudi 6 octobre ///////////////////////



18h à l’Animu, Atelier Hors les murs



Après une semaine de résidence effectuée en mars dernier, les étudiants de l’Ecole d’architecture de Nantes reviennent pour présenter leurs projets pour Portivechju. Une soirée tout public avec la présence de nombreux professionnels de l’architecture.







Du 7 au 14 octobre ///////////////////////





Fête de la science



L’Animu, Hors les murs et Écoles



La Ville de Portivechju s’inscrit pleinement dans la thématique proposée : le changement climatique « atténuation et adaptation ».



Rencontres, ateliers, débats seront proposés toute la semaine pour les scolaire et le tout public avec différents partenaires (OEC – Primusole – Autrice et animatrice jeunesse)



Vendredi 07 octobre



L’Animu – Ateliers scolaires





Pollution plastique et réchauffement climatique, un cocktail catastrophique en Méditerranée.



Durée : 1h30 - Effectif : 1 classe par atelier - Niveau : Cycle 3



1 classe le matin et 1 autre l’après-midi





En partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse



Samedi 08 octobre



10h à l’Animu





Café Citoyen : Le changement climatique, quel impact sur notre quotidien en Corse ?



Un moment d'échange convivial entre citoyens, experts, universitaires et scientifiques : avec Jean Michel Neri (élagueur et auteur), Laurence Simi Picciocchi (scientifique et auteure) et Jean José Filippi (scientifique à Stella Mare et enseignant)



+ Rencontre avec Jean-Louis Pieraggi







Lecture et présentation par l’auteur de son livre « Les enfants de Pandora ».



De 13h30 à 19h à l’Animu





Marion Gumery, Animatrice nature proposera trois ateliers



13h30 à 15h00 Atelier « Les enfants et les animaux » 10 enfants à partir de 6 ans



15h15 à 16h45 Atelier « Les enfants et les plantes » 10 enfants à partir de 6 ans



17h à 19h Atelier « Le réchauffement climatique » Adulte tout public de 17h à 19h



Lundi 10 octobre



De 9h30 à 14h30 - Embouchure du Stabiacciu - Tout Public





Inventaire Participatif du Stabiacciu



Chaque participant se connecte sur son téléphone pour participer à cet inventaire.



Mardi 11 octobre et jeudi 13 octobre



Dans les établissements scolaires, 1 classe le matin (cm1 – cm2) et 1 classe l’après-midi (6e –5e)





En partenariat avec l’Association Primusole, une journée d’ateliers sera proposée aux scolaires autour du changement climatique, de l’effet de serre et de ses conséquences.



Mercredi 12 octobre et jeudi 13 octobre



10h-12h et 14h-16h à l’Animu - tout public et scolaires



Dominique MEMMI animera des ateliers d’écriture et de dessin autour du monde « du gang d’Arlette » le nouveau livre de

Dominique Memmi qui traite de la condition animale.



Vendredi 14 octobre



L’Animu - Ateliers scolaires 1 classe le matin et 1 autre l’après-midi



Pollution plastique et réchauffement climatique, un cocktail catastrophique en Méditerranée.



Durée : 1h30 - Effectif : 1 classe par atelier - Niveau : Cycle 3



En partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse



Jeudi 13 octobre ///////////////////////



Ouverture du festival « Des vignes entre les lignes »



A partir de 18h, l’Animu



Pour cette 2e édition seront réunies les auteures qui ont oeuvré à l’écriture d’un nouveau livret de dégustation des vins, illustré par les dessins de l'artiste Gaëlle Cueff. La vigneronne Elisabeth Quilicchini nous fera déguster les vins de son domaine, Castellu di Baricci.



Exposition de Gaëlle Cueff “ Vibrations des vignes” du 7 au 15 octobre



Tout public, entrée libre.



Samedi 15 octobre ///////////////////////



De 10h à 14h, à l’Animu « Le sport et ses valeurs, quelle cohésion ? »



L’ARS, la ville de Portivechju et leurs partenaires vous proposent une matinée centrée autour du sport, de ses valeurs et de la santé.



10h30 : Conférence de Didier Rey : Le sport comme vecteur d'émotion collective: cohésion ou fracture?



11h30 : ateliers, tournoi de foot mixte



12h30 : spuntinu sportivu



Mercredi 19 octobre et Mercredi 9 novembre ///////////////////////



Ateliers d’art contemporain - Frac Corsica



Présentation et ateliers autour des oeuvres monumentales de Jean Philippe Volonter qui expose à l’Animu, en collaboration avec le Frac Corsica



De 14h à 17h



Vendredi 21 octobre ///////////////////////



Conférences scolaires Mattu di mat’



A 11h et 14h, l’Animu



Sur le thème des liens entre mathématiques et magie avec Jean-Baptiste Aubin,



Collège/lycée



Rentrée littéraire en partenariat avec Le verbe du soleil



A 19h, l’Animu



Christel et l’équipe de l’Animu présenteront leur sélection de la rentrée livresque et partageront leurs coups de coeur lors d’un moment convivial.



Tout public, entrée libre.



Samedi 22 octobre ///////////////////////



Passeurs d’histoires



A 16h, l’Animu



Le « passeur d’histoire », personnage costumé créé par Julie Cousin, fait découvrir au public des histoires sous la forme de contes, d’albums ou d’imagiers. Une fois le décor planté, les enfants vivent l’histoire comme s’ils étaient les protagonistes.



Public familial (enfants 3 à 6 ans), entrée libre.



Dimanche 23 octobre ///////////////////////



Semi Marathon de Portivechjju



FESTA DI A LINGUA



Mercredi 26 octobre ///////////////////////



Conte musical « Petru è lupu » + Ateliers



15h, à l’Animu



Francette Orsoni accompagnée du Quintet improbable propose de redécouvrir le célèbre conte de Prokofiev en langue corse.



Public familial (à partir de 6 ans), entrée libre.



Présentation du projet « Petru è u Lupu »



16h, l’Animu



Le quintette et Francette Orsoni montreront comment ils ont adapté le texte de Prokovief en Corse.



Public familial (à partir de 6 ans), entrée libre.



27 octobre ///////////////////////



Présentation des instruments du Quintette Improbable (Flûte, clarinette, Cor, Saxophone soprano et Violoncelle).



10h, l’Animu



Le quintette propose de présenter chaque instrument en donnant des informations sur l’histoire, la facture en illustrant musicalement différentes périodes musicales par des extraits d’oeuvres (Rossini, Bizet, Queen…).



Public familial (à partir de 3 ans), entrée libre.



Création en direct d’une histoire musicalisée.



15h, l’Animu



Francette Orsoni propose d’associer le public à la création en direct d’une histoire en corse et en français sur une musique improvisée assurée par le quintette.



Public familial (à partir de 3 ans), entrée libre.



Vendredi 28 octobre ///////////////////////



Conte musical « Strada di i venti »



16h, l’Animu



D’après le Conte « Ninu et la Mère des vents » de Francette Orsoni, accompagnée par 3 musiciens.



Ghjuvaninnu, un garçon qui veut aider sa maman, monte jusqu’à la grotte des vents pour demander réparation car son champ de blé a été saccagé. Il rencontre La Mère des vents et ses trois enfants : Livanti, Tramuntana et Libecciu !



Public familial (à partir de 3 ans), entrée libre.



Suivi d’un bord plateau avec présentation des instruments et échange avec les artistes



Dimanche 30 octobre ///////////////////////



Clôture du Mois Octobre rose “Pink Nic” + Concert du groupe Suarina Parcours santé, Prunelddu Village santé, concert, pic nic healthy