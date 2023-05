Portivechju : Une réunion publique sur les travaux du quartier de Pifanu

Rénovation urbaine, école maternelle nouvelle, aménagements extérieurs, maison de quartier, city stade, plan de circulation et mobilités...la Ville de Portivechju donne rendez-vous aux habitants des quartier de Pifanu, U Stagnu, La marine, et plus généralement à l’ensemble des Porto- Vecchiais, ce vendredi 19 mai 2023 à 18 heures à la médiathèque L’Animu, pour une réunion publique de présentation des différents projets et de concertation avec l’ensemble des acteurs.