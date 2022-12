Portivechju : Un tournoi de Futsal au profit de l'Association Paul-Toussaint

Quinze jours après le tournoi de Futsal au profit du Téléthon, c'est un autre tournoi de Futsal qui va se dérouler ce dimanche 18 décembre dans la grande salle du complexe sportif du Pruneddu à Porto-Vecchio.



Celui-ci sera organisé au profit de l'Association Paul-Toussaint des Mots Pour le Dire. Le coup d'envoi est prévu à 10 heures. Le montant des engagements est fixé à 50 euros par équipe. Attention le nombre de formations est limité. Pour de plus amples informations il convient de contacter l'organisation en téléphonant au 06 14 92 94 55. A noter que buvette et restauration sont prévues sur place. Il sera, également, possible d'assister à la retransmission du match de la finale de la Coupe du Monde de Football.