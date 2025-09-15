Portivechju - Portes ouvertes au Tennis de Table Porto-Vecchiais

: Le Tennis de Table Porto-Vecchiais, dirigé par Nicolas Magliolo, fera son oépration Portes Ouvertes le vendredi 19 septembre de 18 heures à 21 heures dans la salle du COSEC carrughju Jacky Valli. L'occasion, également, de faire connaissance avec le nouveau coach du TTPV Alexandre Pinault qui a la charge de développer la discipline dans la Cité du Sel mais aussi de guider l'équipe masculine qui vient d'accéder au championnat R3 PACA.