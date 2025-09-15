CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Porticcio : Au Domaine de la Pointe, Femu a Corsica dénonce "un scandale d'État" 15/09/2025 Automobile - 93 engagés et un plateau exceptionnel pour le 37e rallye de Corte-Centre Corse 15/09/2025 Risque incendie : fermeture des massifs du Fango, de Bonifato et de l'Agriate ce mardi 15/09/2025 Grève du 18 septembre : 8 syndicats appellent à la mobilisation en Haute-Corse 15/09/2025
Les brèves

Portivechju - Portes ouvertes au Tennis de Table Porto-Vecchiais  15/09/2025

: Le Tennis de Table Porto-Vecchiais, dirigé par Nicolas Magliolo,  fera son oépration Portes Ouvertes le vendredi 19 septembre  de 18 heures à 21 heures dans la salle du COSEC carrughju Jacky Valli. L'occasion, également, de faire connaissance avec le nouveau coach du TTPV Alexandre Pinault qui a la charge de développer la discipline dans la Cité du Sel mais aussi de guider l'équipe masculine qui vient d'accéder au championnat R3 PACA.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos