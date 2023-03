Portivechju. Judo: le Challenge de Roccapina est de retour

Les plus jeunes des licenciés corses vont se retrouver sous les feux de la rampe ce dimanche dans la grande salle du COSEC des Quatre-Chemins à Portivechju où le Dojo Porto-Vecchiais organise le Challenge de Roccapina réservé aux pré-poussins et poussins filles et garçons. Cette compétition qui se déroule sur des combats éducatifs devrait regrouper l'ensemble des clubs insulaires. Une journée entière sur les tatamis à l'issue de laquelle l'ensemble des résultats individuels permettra d'établir le classement général des clubs.