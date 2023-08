Portivechju : Double dédicace au Verbe du Soleil

En cette période estivale la série des dédicaces se poursuit à la librairie Le Verbe du Soleil à Portivechju.

Ce mercredi soir c’était au tour d’Ariane Bois et de François Heilbronn de présenter leur ouvrage aux lecteurs porto-vecchiais.

Ariane Bois a publié chez Plon « Ce pays qu’on appelle vivre », un roman se déroulant en plein cœur de la Seconde Guerre Mondiale dans le camp des Milles en Provence où l’on marche dans les pas de Léonard Stein et Margot Keller qui vont tout tenter pour sauver les enfants juifs dans ce camp d’internement ultime étape avant ceux de la mort.

Un récit fort et poignant à plus d’un titre dans cette période sombre où amour et destin tragique se croisent au quotidien.

Pour sa part François Heilbronn avec « Deux étés 44 » (Stock) nous permet de voyager dans cette même période de la guerre en nous faisant partager le destin de Henry Klotz au crépuscule de sa vie dans le camp de Drancy en 1944 où il est interné.

Henry Klotz est le descendant de Isaë Cerf Oulman, médecin juif, qui avait sauvé le Roi de France en 1744 à Metz. Un bond de deux siècles en arrière entre Metz et Drancy pour des parcours de vie souvent malmenés.

Un roman familial servi par une minutieuse enquête historique.