Le City Trail de Portivechju va débuter ce samedi à partir de 17 heures dans les rues du Centre-Ville avec une première série de courses qui sera réservée aux plus jeunes jusqu’aux benjamins.A 19h15, les coureurs, sur 8 kilomètres, et des marcheurs, sur un parcours de 4 kilomètres, feront leur apparition. A noter que les minimes ne feront qu’un unique tour.Les engagements, pour les plus jeunes des baby’s jusqu’aux minimes, sont gratuits, alors que les coureurs et les marcheurs pourront s’inscrire sur : http://tinyurl.com/2bjc2fkw Le montant des engagements est de 20 euros pour la course et de 10 euros pour la marche.𝗟𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗼𝘀𝘀𝗮𝗿𝗱𝘀 𝗮𝘂𝗿𝗮 𝗹𝗶𝗲𝘂 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝗮̀ 𝗹’𝗘𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗮-𝗦𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟮𝗵𝟯𝟬 𝗮̀ 𝟭𝟴 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀.Pour rappel voici les catégories des courses des jeunes :• Baby Athlé : 2018 et après• Eveil Athlétique : 2015 à 2017• Poussines et poussins : 2013 et 2014• Benjamines et benjamins : 2011 et 2012• Minimes filles et garçons : 2009 et 2010