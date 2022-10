Porticcio : un concert de l'orchestre Corsica Armonia au profit d'Inseme ce 22 octobre

Après le succès du concert inaugural d’avril dernier au théâtre de Bastia, l’orchestre d’harmonie régionale, composé de la Lyre Municipale Bastiaise, de l’orchestre Aria ajaccien, de l’ensemble ANIMA de la Plaine Orientale et aussi d’autres musiciens donnera une nouvelle représentation au profit d’Inseme le Samedi 22 octobre à 20h30 au CCAS Marinca de Porticcio



Sur scène, ce sont plus 70 musiciens, adolescents et adultes venus de toute la Corse qui présenteront ce 2° concert régional au profit d’Inseme. Ils reprendront des génériques de musiques de film ainsi que des morceaux incontournables de musique classique et de variétés, pour le plaisir des grands comme pour les plus jeunes. Constitué de musiciens amateurs, passionnés, de tous âges, et d’horizons très divers, cette formation d’instruments à vents (clarinettes, saxo, trompettes, et autres cuivres) dirigée par deux chefs d’orchestre, aura plaisir à vous accueillir pour vous faire partager son enthousiasme et sa participation pour le soutien des familles concernées par le déplacement médical sur le continent.



Le tarif est de 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants moins de 12 ans.

Les tickets sont en vente dans les bureaux d’Ajaccio situés au 11 rue colomba

ainsi que le soir même au CCAS Marinca de Porticcio. 100% des places vendues seront reversés à l’Association Inseme qui aide les personnes devant se rendre sur le continent pour raison médicale.