Pont de l'Ascension : des services de l'Etat fermés ce vendredi en Haute-Corse

A l'approche du pont de l'Ascension la préfecture de Haute-Corse communique ce lundi 23 mai que plusieurs services seront exceptionnellement fermés au public vendredi 27 mai. Seront fermés :• les services de la Préfecture et des Sous-Préfectures de Calvi et Corte,• la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ,• la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).Pour obtenir toutes les informations pratiques sur les démarches et procédures administratives, il est possible de consulter le Site internet des services de l’État en Haute-Corse : www.haute-corse.gouv.fr