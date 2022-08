Poggio-di-Nazza : un loto au profit du carnaval historique

L'association u Ciocciu Mascaratu qui veut proposer des activités culturelles et artistiques dans une perspective d’éducation populaire à Poggio-di-Nazza et dans ses communes voisines souhaite réactiver le carnaval historique du village pendant l’été 2023.Pour mener à bien la mise en œuvre de ce projet qui nécessite des moyens financiers, matériels et humains, les membres de l'asso organisent un loto le vendredi 5 août 2022.Instagram : https://www.instagram.com/ uciocciumascaratu/ Facebook : https://www.facebook.com/U- ciocciu-mascaratu- 103117942405033