Poggio d'Oletta : Une journée caritative au profit du Téléthon le 2 décembre

À Poggio d'Oletta, la Réserve Communale de la Sécurité Civile organise une journée caritative en faveur du Téléthon le 2 décembre. L'événement promet une journée conviviale avec une variété d'activités pour petits et grands.

La restauration sur place sera assurée, offrant une délicieuse occasion de se régaler tout en soutenant une noble cause. Les amateurs de sucré seront ravis de trouver une vente de spécialités corses, notamment les célèbres clémentines.

Pour les passionnés de jeux, des concours de boules et de belote seront organisés, promettant des moments de compétition amicale. De plus, des animations spéciales seront prévues pour divertir les enfants tout au long de la journée.

Rendez-vous le 2 décembre à Poggio d'Oletta pour une journée festive et solidaire en faveur du Téléthon. Venez nombreux pour partager des moments chaleureux et contribuer à cette noble cause.