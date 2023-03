Plaine orientale : la mutuelle de la Corse organise I Scontri Mutuali ce 13 mars à Ghisonaccia

La Mutuelle de la Corse entend retrouver ses adhérents et plus largement toute

la population aux quatre coins de l’île. Le premier de ces « scontri » se déroule

à l’hôtel-restaurant Franceschini à Ghisonaccia le 13 mars prochain. Du

« logement santé » aux aides techniques et financières pour améliorer son

logement, la mutuelle présentera, avec ses partenaires, toutes les solutions

pour permettre de mieux vivre chez soi.





La mutuelle invite élus mutualistes et adhérents, mais aussi élus locaux,

responsables d’entreprises et d’associations de la Plaine orientale à venir échanger

autour de problématiques liées à l’habitat et la santé.

Comment adapter mon logement à mon handicap ? Comment devenir propriétaire ?

Quelles aides financières pour mes travaux ? Comment faire pour respirer un air

plus sain chez moi ? Différentes interventions, réalisées par des professionnels du

logement, de la prévention et de la santé répondront à ces interrogations et

aborderont plusieurs thématiques : aménagement, amélioration de l’habitat, aide au

maintien à domicile, accession à la propriété…

Ces nouveaux rendez-vous, la mutuelle les veut informels, conviviaux, et productifs.

Le public et les intervenants pourront interagir durant 2 heures, et plus encore,

puisqu’un apéritif dinatoire suivra.

Bien évidemment, Ghisonaccia ne sera pas le seul point de rencontre de cette

année, la mutuelle compte renouer avec ses anciennes habitudes, et parcourir toutes

les microrégions de l’île afin de renforcer ce lien de proximité qu’elle souhaite

conserver avec ses adhérents.

Le déroulé du programme :

17h30 : Accueil

18h00 : Introduction

Argentine Paoli, Présidente et Bernard Ottaviani, Directeur Général de la Mutuelle de

la Corse.



18h20 : Intervention et débats

Thèmes abordés :

 Rénovation énergétique : le programme Oreli

 Accession à la propriété : Le Logis Corse

 Prévention : Un air sain chez soi - Mutualité française de Corse

 Aides au maintien à domicile : Eqlaat

20h00 : Apéritif dînatoire