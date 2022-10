Plaine Orientale : un stage gratuit de découverte M.A.O., D.A.W. et Beatmaking

Samedi 29 octobre, stage gratuit de découverte : M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur),

D.A.W. (Digital Audio Workstation) et Beatmaking !



Quoi ?

Ce stage de découverte se fera via l’application Music Maker Jam (gratuite et disponible sur Apple et Android). Différents styles de musique pourront être abordés selon le choix du participant (Rap, techno, rock, etc…).



On y apprendra à :

- Utiliser un logiciel de M.A.O. /D.A.W. : découvrir les différentes fonctions et développer sa créativité avec de nombreux instruments virtuels à disposition.

- Appliquer la méthode pour réaliser un morceau du début à la fin : ordre de conception de la musique, équilibrage des instruments

- Développer sa culture musicale : composition d’un morceau, types de sons…

- Découvrir les effets liés à la synthèse musicale numérique : nouveaux instruments virtuels, les pistes audio et les pistes MIDI



Le but est de donner aux participants une première expérience positive dans le domaine du beatmaking et de rendre accessible au plus de personnes la maniabilité de l’application afin de pouvoir rapidement créer une instrumentale ou un premier morceau de musique.



POUR QUI ?

- Pour enfants à partir du collège/lycée et pour adultes, débutants ou avancés.

- Pour ceux qui veulent découvrir l’univers de la production musicale.

- Pour ceux qui ont toujours voulu faire de la musique sans pratiquer d’instrument.

- Pour ceux qui pratiquent un instrument de musique et qui souhaitent étendre leur créativité et leurs compétences.



EFFECTIFS ?

De 5 à 10 personnes max.



OU ?

A l’école de musique ANIMA, à Casamuzzone (Prunelli di Fiumorbo).



QUAND ?

Le samedi 29 octobre.



DUREE ?

Lycéens et adultes : 9h30-12h

Collégiens : 15h-17h30.



MATERIELS ?

Les participants viendront avec un téléphone portable ou une tablette sur lesquels seront installés l’application, ainsi que des écouteurs ou un casque afin de pouvoir pratiquer sans gêner autrui.



COMMENT ?



INTRODUCTION A LA MAO :

- Découvrir ce qu’est la musique assistée par ordinateur et ses possibilités (par le biais d’une vidéo)

- Comprendre les grandes différences avec la musique « classique »

- Prendre en main le logiciel utilisé



CONCEPTION DE SA MUSIQUE :

- Construire son schéma musical (introduction, pont, break, drop, …)

- Choix du rythme

- Editer des pistes audios

- Ajouter des effets

- Équilibrer les instruments



FINALISATION :

- Consolider les pistes

- Ajuster les détails

- …Et repartir avec SA musique réalisée comme un/une pro avec un ordinateur !



