Place au Trail de Bonifacio  21/10/2025

Place au Trail de Bonifacio
Ce dimanche aura lieu à Bonifacio le très attendu, plus de 700 coureurs sont déjà sur les rangs, rendez-vous sur les falaises organisé par le club des Trailers de l’Extrême Sud. Deux courses et une marche sont prévues au programme. A 9h15 s’élancera, devant le parking minute de la Marine de Bonifacio, le Trail des Falaises pour 8 km et 300m de D+. Tout commencera par une boucle vers la Haute Ville puis les Falaises Sud avant de revenir sur la Spassighjata où sera jugée l’arrivée. A 9h30 démarrera le Trail de Bunifazziu  avec ses 17,3 km pour 540 mètres de dénivelé positif. Les concurrents débuteront par  boucle vers les Falaises Nord, du côté du Fazziu,  puis le passage par la Haute Ville avant  les Falaises Sud et retour, de manière identique, sur la Spassighjata pour l’arrivée. Enfin à 9h45 ce seront les marcheurs qui prendront à leur tour le départ pour une boucle de 6 km dans la campagne Bonifacienne. Une marche ouverte à toutes et à tous dont l’intégralité de la recette sera reversée au profit de l’association Handicap Extrême Sud.

