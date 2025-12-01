CorseNetInfos
Pila- Canale : travaux routiers sur la route départementale n°757
En raison de travaux de réfection des enrobés, la route départementale n°757, sera fermée à la circulation du 20 novembre au 1er décembre, du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h00, depuis l’intersection entre la RD 302 et la RD 757 jusqu’au pont de Cassone.
 
Le mercredi, à 12h00, les travaux seront interrompus et la route sera temporairement rouverte pendant afin de permettre le passage du transport scolaire.
 
Les usagers pourront contourner la zone en empruntant la RD 302 et la RT 40.
 
La Collectivité de Corse met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée et remercie par avance les usagers de leur compréhension.
 

