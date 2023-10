Pieve di Lota : appel à la générosité des paroissiens

Le presbytère des quatre paroisses de la Pieve di Lota est situé place Sainte Dévote, proche de l’Eglise de Pietranera.

Ses façades se sont considérablement dégradées au fil des ans et des travaux de rénovation devenaient urgents.

Avec l’accord du Diocèse d’Ajaccio, le conseil économique de la Pieve di Lota a retenu l’entreprise Pizzini de Sisco pour ces travaux.

Ils ont commencé et seront terminés avant la fin de l’année.

Le coût de cette opération est d’environ 30 000 €

Son financement est le suivant :

10 000 € sur les fonds propres de nos paroisses qui s’élèvent actuellement à 18 000 €.

20 000 € par un prêt du Diocèse d’ Ajaccio sur dix ans et sans intérêt



Nous avons donc la capacité d’honorer notre engagement vis-à-vis de l’entreprise et nous pouvons, dans l’état actuel de nos ressources provenant des quêtes, assumer le remboursement régulier de notre dette vis-à-vis du Diocèse.

Toutefois nous ignorons tout de notre avenir à moyen terme.

Aurons-nous toujours un prêtre pour quatre églises ?

Aurons-nous toujours trois messes dominicales ?

Nos ressources peuvent diminuer et Il serait bon que dans les deux ou trois ans à venir nous réduisions significativement le montant de notre dette.

C’est pourquoi, votre curé le Père Lukasz et les responsables des finances de vos paroisses font appel à votre générosité.



Vos chèques sont à établir à l’ordre de : Association diocésaine d’Ajaccio

Ou par virement : Rib (voir ci-contre)

Courrier à adresser Presbytère 1 Place Sainte Devote 20200 Pietranera

Ou à remettre au responsable de votre paroisse



Vous pourrez si vous le souhaitez bénéficier d’une réduction d’impôts en recevant un reçu fiscal.



Merci pour votre aide