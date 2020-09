Pianottoli-Caldarello : le programme des journées du patrimoine

La municipalité, François Massaroni et l’associu d’Annunziata vous proposent le programme suivant.



Samedi 19/09 à 18h en mairie : conférence de François Massaroni sur le thème Les envahisseurs dans l’extrême sud et leur empreinte sur notre patrimoine (historique, culturel, architectural, religieux, linguistique, économique...).



Dimanche 20/09 de 10h à 12h : visite guidée de l’église animée par François Massaroni et l’associu d’Annunziata.



Dimanche 20/09 de 14h à 16h (sous réserve de la météo) : visite libre de la tour de Caldarello (classée monument historique) et échanges sur les tours génoises avec François Massaroni.