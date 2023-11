L'association CLAPE Corse a le plaisir de vous convier à son Atelier Éveil Musical, une expérience spécialement conçue pour les enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte référent. Cet atelier ludique se tiendra à Piana, à la salle municipale, le mercredi 15 novembre à partir de 10h30.Animé par un intervenant spécialisé, l'Atelier Éveil Musical offre aux jeunes participants un espace de partage, de création et de jeu, stimulant ainsi leur sens de la créativité et de la musique. Cette activité favorise l'épanouissement des tout-petits tout en les initiant à l'univers musical.L'entrée est libre et gratuite, mais le nombre de places est limité. Pour réserver votre place ou obtenir de plus amples informations, veuillez contacter CLAPE Corse au 06.34.39.20.90 ou par e-mail à contact.clapecorse@gmail.com