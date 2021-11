Petreto Bicchisano : Le concours de nouvelles du festival Lire le monde joue les prolongations !

À l’invitation de la médiathèque de Petreto-Bicchisano , partenaire du concours, leslauréates 2021 de la catégorie en langue corse, Stella Emmanuelli (prix du jury) et FrancescaPoli (prix des lecteurs des bibliothèques), viennent à la rencontre des lecteurs et du publicsamedi 4 décembre 2021 à 14h.L’occasion d’écouter la lecture des nouvelles gagnantes et de découvrir leur parcours, leursinspirations et d’échanger avec elles en français ou en corse.Le concours de nouvelles 2021, organisé par l’association Altaleghje, avait pour thème "Aupied de mon arbre, souvenirs de nature". 104 textes avaient été reçus et 4 lauréats désignés.Pierre Pirotton, prix du jury de la catégorie langue française pour Quelques ruines.Stella Emmanuelli, prix du jury de la catégorie langue corse pour U cunfortu.Bruno Ginoux, prix des lecteurs des bibliothèques de la catégorie langue française pour Sousl’écorce.Francesca Poli, prix des lecteurs des bibliothèques de la catégorie langue corse pour Un tiscurda di a filetta.Les nouvelles gagnantes sont à lire sur le site internet du festival : altaleghje.com