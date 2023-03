Permanence APF France handicap à Levie

Le mardi 7 mars sera s de 10 à 16 heures sur la commune de Levie, à la Maison France Services, pour animer un nouveau groupe relais.

Les groupes relais ruraux ont pour objectif d'améliorer l'inclusion des personnes malades, en situation de handicap ou plus largement en situation de fragilité sociale. Ils contribuent au développement de l'exercice de la citoyenneté, au respect de la dignité des personnes vulnérables et à l'aménagement d'un environnement accessible à tous. Plus spécifiquement, leurs objectifs est double: lutter contre l'isolement et renforcer l'accès au droit et à l'information.

APF France handicap y sera pour répondre à toutes demandes liées au Handicap, à l’isolement, à la dépendance, sans oublier tous les problèmes que peuvent rencontrer les aidants. Ce Groupe relais sera l’occasion de présenter et d’enregistrer les inscriptions aux prochains Ateliers de Santé gratuits pour aider à « mieux vivre sa maladie, son handicap ».