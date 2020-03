Pè Lucciana pè a Corsica annule son dernier meeting

Alors que dans les grandes villes de Corses, les maires sortants ont appelé tous les candidats pour les consulter et pour annuler tous les meetings de la dernière semaine dans un souci d'équité, en raison des risques de liés à la propagation du coronavirus, à Lucciana, encore une fois, le maire sortant a su se démarquer. Sans même nous consulter, il a maintenu son meeting de clôture du 6 mars. Peut-être lui fallait-il cela pou r se rassurer... Nous déplorons cette attitude et, puisque nous sommes à l'écoute de notre population, nous préférons appliquer le principe de précaution et annuler notre meeting prévu jeudi prochain. Nous avons une confiance entière en nos électeurs qui comprendront notre choix. Nous les invitons à nous suivre toute la semaine sur les réseaux sociaux, la dernière ligne droite promettant des sensations fortes.