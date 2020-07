Partir en Livre dans les médiathèques d'Ajaccio

MEDIATHEQUE DES CANNES – DU 8 AU 19 JUILLET

Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en Livre, le réseau des bibliothèques et médiathèques de la ville d’Ajaccio propose les actions suivantes :· Des défis Rébus· Un Bingo Lecture· Un Défi Tranche de Livres avec un exemple de la médiathèque· Des histoires à écouter en ligne· Des Podcast sur des sélections de livres· Un jeu "reconstituer l'histoire"· Un jeu "Fini l'histoire à ta façon"· Découverte d'une bande dessinéeCette année les animations proposées par la médiathèque des Cannes se feront par le biais du numérique. Toutes ces animations seront diffusées sur le portail du réseau des bibliothèques et médiathèques www.bibliotheque.ajaccio.fr , onglet Médiathèque des Cannes.Les jeux et défis sont participatifs et les réponses seront à envoyer sur le mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr et publier ensuite sur le portail et sur la page Facebook.- A partir de 6 ans du 8 au 19 juillet.Sélection par tranche d'âge composée d'un roman jeunesse ou ado, d'une BD et d'un manga pour les plus de 8 ansChaque participant devra faire la critique de ses lectures en quelques lignes et la déposer ou la poster en ligne au plus tard le samedi 18 juillet à 16h.Les meilleures critiques par tranche d'âge recevront un prix (chèque lire ou autre) / Remise des prix sur la coursive le 25 juillet de 14h à 16h"Mes héros de BD font leur cinéma" les samedis 11 et 18 juillet de 13h30 à 15h30 (max 6 participants) à partir de 6 ans(Héros de bande dessinée et mangas) les vendredis 10 et 17 juillet de 13h30 à 15h30 (max 6 participants) à partir de 8 ansdu 8 au 19 juillet (format A4) "Dessine ton personnage de bande dessinée ou manga préféré" avec récompense chèque lire pour le gagnant / Remise des prix sur la coursive le 25 juillet de 14h à 16hChaque participant devra déposer son dessin avec ses noms, prénoms, âge et numéro de téléphone à la médiathèque des Jardins de l'Empereur au plus tard le samedi 18 juillet à 16h.