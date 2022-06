Pancheraccia : Rendez-vous au "Jardin des Blés" ce samedi 4 juin

à Frassiccia (commune de Pancheraccia)

Agriculteurs, bénévoles et amoureux du blé sont invités à célébrer la 14e édition du « Jardin des Blés » de l’Association U Granu Anticu ce samedi 4 juin. Ce Jardin, fer de lance et fruit du travail artistique de la Présidente de l’association Edwige Koziello, offre le spectacle de la relance de la culture du blé en Corse.On pourra y découvrir la beauté des épis de variétés anciennes au stade de la floraison dans ce champ serti par le maquis et comprendre les recherches agronomiques visant à retrouver les variétés corses. Initiées en 2007, les recherches se concentrent aujourd’hui sur 3 variétés en multiplication dans le but d’une obtention variétale adaptée aux nouvelles conditions pédoclimatiques de la Corse en lien avec le réchauffement climatique. On pourra constater la faculté d’adaptation de ces céréales peu exigeantes en eau.On pourra également s’initier à la mouture du blé en farine. Une dégustation de crêpes et beignets à la farine complète bio sera proposée. Il sera possible d’emporter du pain ALALIA fabriqué par le boulanger de Corte.Le Jardin est ouvert au public jusqu’aux moissons en juillet. A l’occasion de la FESTA DI U GRANU, les 2 et 3 juillet prochains, tout le monde est encouragé à moissonner à la faucille. L’ancienne batteuse en bois des années cinquante reprendra du service avec l’aide des anciens.