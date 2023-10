POP Back to the 80's : Une soirée de pur plaisir rétro à Biguglia le 21 octobre

Les passionnés de musique des années 80 sont invités à plonger dans une soirée de nostalgie musicale avec "IPOP Back to the 80's". Pendant 2 heures et demie, cet événement vous fera revivre l'atmosphère électrisante des années 80 à travers leurs plus grands tubes.Sur scène, quatre musiciens talentueux apporteront ces tubes cultes à la vie, tandis que la chanteuse Carine Dispinseri ajoutera sa voix envoûtante à cette expérience musicale inoubliable.La soirée sera également agrémentée de la présence d'invités spéciaux, notamment Jean-Pierre Savelli, célèbre interprète du tube "Besoin de rien, envie de toi", Cristo Sarti, et Morgane Bastid Albertini.Une soirée pleine de surprises vous attend dès votre arrivée dans la salle, pour une immersion totale dans cette époque légendaire. Une expérience rétro à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique des années 80.Rendez-vous le samedi 21 octobre au Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia à 20h30 pour un voyage musical dans le temps. Les billets sont disponibles à l'achat, sur