Ouverture des inscriptions à l'académie Sorru in Musica

Du 21 au 30 juillet 2020 se déroule la 17ème édition du festival Sorru in Musica.Partage, transmission, excellence…Conçue depuis sa création, en 2004, comme un complément naturel du festival,l’Académie de musique Sorru in Musica accueillera du 21 au 30 juillet des étudiants, d’ici et d’ailleurs.Inscriptions en ligne dès maintenant sur le site www.sorru-in-musica.corsica nglet inscription en ligneRenseignements complémentaires sorruinmusicacorsica@gmail.com