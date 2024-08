"Orphée et Eurydice : une tragédie contemporaine sur le site antique d’Aleria

Ce dimanche 25 août à 21h30, le site antique d’Aleria accueillera la troisième représentation de "Orphée et Eurydice - La douceur des larmes du chaos", une tragédie contemporaine d'Orlando Forioso. Inspirée du mythe antique, cette création met en scène Nicolas Poli (Orphée), Annabella Coti (Eurydice) et Sampiero Medori (Aristée), avec la participation des Moires et d’autres personnages clés. La mise en scène, soutenue par la Collectivité de Corse, propose une vision moderne et poétique de ce récit éternel d’amour et de deuil. Une expérience théâtrale unique pour les nuits d’Aleria.