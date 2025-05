Benoît Tavenot (SC Bastia) avant Guingamp : "Terminer le championnat à… l'endroit"

« Le championnat n’est pas fini pour Bastia » répète à l’envi l’entraîneur Benoît Tavenot. « Un championnat à 50 points, ce n’est le même qu’un championnat à 44 points. Si on atteint 50 points, on pourra être crédité d’un bon championnat. Si on affiche moins, ce sera un championnat moyen ». Et le coach de revenir sur cette défaite de vendredi dernier contre Grenoble à Furiani. « Cette défaite a fait mal. Il faut être solide et costaud pour représenter dignement le Sporting. Il faut terminer le championnat à l’endroit. Je suis dans la performance et on doit terminer le plus haut possible. L’objectif c’est d’atteindre les 50 points. Si on reste à 44 points, on ne validera pas notre travail de la saison. Sincèrement, personnellement, je pense qu’on mérite ces 50 points. J’attends un vrai bon match à Guingamp.»





Les ingrédients à mettre à Guingamp ? « Pour faire un bon match là-bas, il faudra être disciplinés, investis, engagés, ce qui n’a pas été le cas contre Grenoble ».

Qu’en est-il du moral des joueurs ? Sont-ils motivés ? « Cette semaine à l’entraînement j’ai senti un peu de relâchement, mais j’ai mobilisé. On n’a pas le droit de galvauder ce match proche du 5 mai. On va à Guingamp dans les conditions de Grenoble quand ils sont venus ici vendredi dernier : une équipe qui ne joue plus rien, mais qui joue encore sa saison ».





Si Guevara, Janneh, Akueson, Etoga et Aïki sont out, le défenseur Anthony Roncaglia sera du déplacement. « On est le Sporting et on espère finir le plus haut possible, jouer les trouble-fêtes. On n’y va pas en dilettante, on y va pour gagner. On est très déçus bien sûr de la défaite contre Grenoble, car on voulait finir dans le Top 5. Mais il ne faut pas non plus cracher sur ce qu’on a fait cette saison. Ce match est également crucial, puisqu’il se déroule près du 5 mai, une date d’une grande importance. On va jouer en noir pour toute notre histoire, honorer nos victimes, la mémoire des morts. »