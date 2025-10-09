Opération nettoyage de plage à Bravone le 18 octobre

Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité de Linguizzetta, le CPIE Centre Corse et la commune de Linguizzetta organisent le 18 octobre prochain une opération de nettoyage de la plage des Marines de Bravone.
Le rendez-vous est fixé à 10h, aux escaliers d'accès à la plage, et les participants pourront se garer le long de la route qui mène à la plage.
Le matériel de nettoyage et les rafraichissements sont fournis, mais de bonnes paires de chaussures qui ne craignent pas l'eau et une veste coupe-vent sont recommandés
Un apéro partagé sera offert à midi.
Ouvert à tous, cette opération sera l'occasion de discuter de nature, de découvrir les espèces environnantes, mais aussi de réfléchir aux différents projets autour de l'environnement que chacun désirerait voir se développer sur la commune.
Inscriptions obligatoires : adaverio@cpie-centrecorse.fr
ou au 06 05 01 82 16