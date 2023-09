Oletta : Une journée portes ouvertes à la Maison France Services

Depuis le 1er janvier 2022, la Médiathèque d’Oletta a été labellisée Maison France Services comme 2 054 autres Espaces Public Numérique. Derrière ce changement, c’est la volonté d’accueillir, d’informer, d’orienter, mais aussi d’accompagner dans les complexes et interminables démarches administratives qui est mise à l’honneur. Souhaitant évoluer dans cette lignée, dans le cadre des Journées France Services se déroulant du 2 au 14 octobre sur tout le territoire national, la Maison France Services d’Oletta organise une Journée Portes Ouvertes le lundi 2 octobre 2023 de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.



L’occasion pour le public de créer leur compte France Connect via un atelier et de visiter les locaux ainsi que ses nombreuses nouveautés. Pour rappel, les usagers pourront effectuer leurs démarches administratives en ligne sur le site de nombreux partenaires comme l’Assurance Maladie, la Mutuelle Sociale Agricole, la CAF, l’Assurance Retraite, Pôle Emploi, La Poste, le Ministère de la Justice ou encore le Ministère de l’Intérieur. Ainsi, la demande de fabrication de permis de conduire, de carte grise, de carte d’identité/passeport, mais aussi la demande de dossier concernant la retraite et la pension de réversion ne vous aura jamais paru aussi accessible.