"Ode au monde magique" : les photographies de Patrick Nicolaï au musée de Levie

Le musée départemental de l'Alta Rocca, à Levie, abrite depuis le 4 avril dernier l'exposition "ode au monde magique" : il s'agit d'une série photographies plus belles les unes que les autres de Patrick Nicolaï que les lecteurs de Corse Net Infos connaissent bien et qui apprécient très souvent ses clichés dans notre rubrique "La photo du jour".

On pourra admirer son travail jusqu'au 3 juin prochain.

L'entrée est gratuite.