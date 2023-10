Octobre rose : la commune de Borgo propose une marche solidaire

Dans le cadre d'Octobre Rose, la Ville de Borgo organise une marche de 6 km ouverte à tous, qui se déroulera au départ du complexe Paul Natali le dimanche 29 octobre 2023. Les inscriptions débuteront à 8h30, et le départ est prévu à 10h.

Octobre Rose est une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, et la Ville de Borgo s'associe à cette noble cause en organisant cette marche pour réunir la communauté et soutenir les personnes touchées par la maladie. La marche de 6 km offre l'occasion aux participants de se réunir, de montrer leur soutien et de contribuer à la sensibilisation sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Une collation sera offerte à l'issue de la marche, offrant un moment de convivialité après cette initiative de solidarité.

La Ville de Borgo encourage tous les habitants à se joindre à cette marche et à montrer leur soutien pour cette cause vitale. En participant, vous contribuerez à faire progresser la sensibilisation au cancer du sein et à soutenir les personnes touchées par cette maladie.